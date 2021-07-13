首次明記「台灣情勢安定」＝日本防衛白皮書明指中國違反國際法

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日本防衛大臣岸信夫在13日的閣僚會議中，首次報告2021年版的防衛白皮書。對於中國軍隊在台灣周邊持續進行威嚇壓制行動的現狀指稱「可能會提高軍事緊張」。「台灣周遭情勢的安定對我國的安全保障以致對國際社會的安定至關重要」，這也是首次將該敘述明記於當中。

去年的白皮書內僅將中台軍事平衡變化等簡單說明即止。但最近緊迫化的局勢下，被認為是一旦「台灣有事」發生，更重視波及西南群島等危險狀況下將表現更強化。

21年版白皮書中，也實際介紹中國海警船自去年1年間，持續頻繁入侵沖繩縣・尖閣群島周邊鄰近水域内，一共達到最多的333日活動實際狀態。對於領海入侵等也譴責「違反國際法」。

加上中國海警局在明確武器使用權限、在今年2月實施海警法後，岸信夫也在一開始發言表示「不能讓我國與包含相關國家在內使用正當權益出現任何損害」。

此外，美中2國間的關係也埋進不少敘述、坦言發生「軍事的威力平衡的變化」，對於印度太平洋地域的和平可能會出現影響。美國對台灣支援的姿態正持續鮮明中，將台灣擺在「核心利益」位置的中國出現妥協的可能性將會相當低。

經濟分野中也對於美中對立明顯化一事指出問題。特別是高速大容量規格「5G」通信技術等競争預期會「會更上一層激化對立」。



2021年版防衛白皮書封面（防衛省提供）



防衛省正門＝12日、東京都新宿區

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