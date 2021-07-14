第四度緊急事態首日＝東京都内人流並未太大變化

Newsfrom Japan

根據軟體銀行子公司Agoop（東京都）的數據分析，顯示第4次的緊急事態宣言在發布命令後的12日，東京都内的人流，跟一週前的週一相比並沒有太多變化，13日公司公布該數據。

比較基準是由Agoop透過智慧型手機的位置情報等收集數據。跟防止疫情蔓延等重點措施的上週週一（5日）相比。

根據資料，可以看出通勤客交錯的上午8點左右人流，JR東京車站（千代田區）、澀谷車站（澀谷區）都未有變化。JR新宿車站（新宿區）雖然減少11.7％，池袋（豊島區）、新橋（港區）、秋葉原（千代田區）等各車站也都僅有3.3～2.7％減少，上野車站（台東區）則是有3.2％增加。

與下午8點左右的繁華街區人流比較。澀谷中央街（澀谷區）則減少5.4％、歌舞伎町（新宿區）減少5.2％、東京地下鐵銀座車站（中央區）也有4.9％的減少，但是都營地下鐵六本木車站（港區）仍有4.6％增加。



呼籲響應新型冠狀病毒感染擴大防治的東京都職員們＝12日、東京都新宿區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]