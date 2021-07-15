日美澳印四國集結聯合軍演＝對應中國偵察態勢箝制

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【雪梨時事】以澳洲東部海域等為舞台，2年1度的美澳聯合軍事演習「護身軍刀」正式展開。本次演習日本也派遣自衛隊，印度則是以觀察員身份參加。日美澳印所組合的四國聯盟「QUAD」一同集結的態勢，藉由演習來偵察中國的態勢明顯。

14日正式舉辦的這次演習也是第9次，將會演習到本月底。陸海空三軍等加上日漸增高的網路駭客攻擊等相互運用性，包含觀察員等在內全部有11國總共約1萬7000人參加演習。日本則是由陸上自衛隊派遣離島防衛専門的水陸機動團一同前去，主要目的在於「與共同分享自由開放的印度太平洋視野的國度一起深化關係」（岸信夫防衛大臣）。

根據澳洲公共電視ABCに報導，中國情報收集船艦也前往附近的海域航行。中國在過去2次演習時也是派出類似的船艦。澳洲國防部長杜登也知道中國的行動，表示「將會視為演習活動的一環持續監視」。



日美澳印四國聯合海上演習「馬拉巴爾」（印度洋）〔印度海軍提供〕＝2020年11月（AFP時事）

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