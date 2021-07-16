日本三度供給台灣AZ疫苗＝97萬劑持續抵達

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【台北時事】日本無償提供給台灣的新型冠狀病毒疫苗在15日下午，經由空運到台灣。該批疫苗為英國阿斯利康（AZ）製造的97萬劑，這也是日本支援台灣疫苗的第三波。日本提供給台灣的疫苗，總計約334萬劑。

日本的第二波疫苗援助約是在一週間前抵達。身為台灣新型冠狀病毒對策的前頭指揮官，台灣衛生福利部長陳時中（等同厚生勞動大臣）親自出來迎接搭載疫苗的日航JAL飛機，並說明「我們感謝日本政府與國民對台灣的友情。我們相信日本與台灣的友情今後也是會長久」。

這天、包括台灣自購的56萬劑AZ疫苗與美國莫德納製的35萬劑疫苗也抵達。目前台灣所接受的疫苗累計共有890萬劑。台灣的疫苗施打持續加速，接受施打一劑的人口比率超過18％。如果步調順利的話，本月中就會超過25％。

15日發表的新確診者（除去從國外入台的旅客）為14人，跟先前確診者急増的5月15日以後相比數字為最少。死者則增加6人。



15日、日本提供的新型冠狀病毒疫苗抵達台灣桃園機場時，對日本表達謝意的台灣衛生福利部長陳時中（衛生福利部提供）



15日、在台灣桃園機場手持「發自內心感謝」卡片對日本表達謝意，出來迎接搭載新型冠狀病毒疫苗的日航飛機的台灣衛生福利部長陳時中（中央）等人（衛生福利部提供）

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