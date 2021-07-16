日本三度供給台灣AZ疫苗＝97萬劑持續抵達
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【台北時事】日本無償提供給台灣的新型冠狀病毒疫苗在15日下午，經由空運到台灣。該批疫苗為英國阿斯利康（AZ）製造的97萬劑，這也是日本支援台灣疫苗的第三波。日本提供給台灣的疫苗，總計約334萬劑。
日本的第二波疫苗援助約是在一週間前抵達。身為台灣新型冠狀病毒對策的前頭指揮官，台灣衛生福利部長陳時中（等同厚生勞動大臣）親自出來迎接搭載疫苗的日航JAL飛機，並說明「我們感謝日本政府與國民對台灣的友情。我們相信日本與台灣的友情今後也是會長久」。
這天、包括台灣自購的56萬劑AZ疫苗與美國莫德納製的35萬劑疫苗也抵達。目前台灣所接受的疫苗累計共有890萬劑。台灣的疫苗施打持續加速，接受施打一劑的人口比率超過18％。如果步調順利的話，本月中就會超過25％。
15日發表的新確診者（除去從國外入台的旅客）為14人，跟先前確診者急増的5月15日以後相比數字為最少。死者則增加6人。
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