南非足球選手等3人陽性確診＝奧運選手村群聚

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東京奧運・帕運組織委員會在18日表示、南非足球男子（原則24歲以下）代表隊中出現2名選手與代表隊相關人士1人被確診新型冠狀病毒，該隊在22日預計與日本在A組中首戰對戰。這些人都是在選手村滯留時發現確診。也是村内首次出現陽性症狀的選手。

南非籍的3人已經移往村外的隔離設施旅館移動。與該3人一起行動的其他選手及相關人士等包括代表隊成員全體都有可能是密切接觸者，組織委員會已經要求他們在選手村自己房間內自主檢疫，餐點也都由工作人員各自運送。該批選手們目前也不進行練習。

組織委員會在18日，發表目前已經有10人因為奧運來日本確診陽性。當中有選手3人外、還有大會相關人士5人、業務委託人員人、媒體相關人士1人。包含南非籍的3人與國際奧運委員會（IOC）委員，韓國籍的柳承敏、以及捷克代表團的工作人員。根據組織委員會表示，陽性確診者在7月1日後已經有55人。



東京都中央區的東京奧運・帕運選手村＝17日

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