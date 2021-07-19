京阿尼縱火事件2年＝第一工作室遺跡地舉辦追悼式

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造成36人死亡、32人輕重傷的京都動畫放火殺人事件在18日事發已滿2年，現場「第一工作室」遺跡地（京都市伏見區）中該公司舉辦了追悼儀式。包括死者家屬籍社長八田英明等約70人出席，替犠牲者致上最高敬意。

儀式在上午10點半過後開始，與會人士進行了1分鐘左右的默禱。八田社長弔詞中強調「痛苦難以言喻到真的很痛心的事件。我對犯人極度贈恨」。「不能守護到這些員工我真的感到很抱歉。從心裡跟他們謝罪」隨後也說、「我不會將你們給忘記的。一直以來都是心靈的支柱」。

該事件在2019年7月18日發生。第一工作室內被澆上汽油後放火，嫌犯青葉真司（43）在20年12月被依殺人罪起訴。

京阿尼公司在該事件中失去許多資深員工，目前已約180人的體制再度重建中。進入公司1年的工作人員在18日表示，「承受過去的歷史及對作品製作的想法，希望能在未來的作品上能承接下去」。

受到新型冠狀病毒的感染擴大防治影響，該公司跟去年一樣，要求動畫迷們不要前來現場。在現場付近雙手合十遙拜，來自大阪府箕面市的男性職員（47）表示，京阿尼作品是他生活的一部分，「即使經過2年這份悲傷還是不會消失」。

追悼儀式，八田社長在記者會中對犧牲者的追弔強調「經過2年後，對他們的思念是不會改變的」，「在製作作品中我們還是會一步步、一公厘慢慢往前邁進」。



京都動畫第一工作室遺跡地舉辦的追悼儀式＝18日上午、京都府伏見區（該公司提供）



追悼儀式結束後、出席記者會的京都動畫社長八田英明＝18日下午、京都市下京區

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