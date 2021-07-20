過去曾霸凌身障同學遭砲轟＝奧運音樂擔當小山田圭吾氏辭職

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東京奧運・帕運組織委員會在19日宣布，原先預計擔任奧運開幕式（23日）音樂制作的音樂家小山田圭吾將會辭去職務。他在過去雑誌的專訪中，曾經表示在過去學生時代對身體有障礙的同學有過霸凌行徑，該事情再度曝光後遭受到許多批評。組織委員會在接受到本人辭意後，原先作曲的開幕式片頭曲約4分鐘的樂曲將不會使用。小山田原先在8月24日的帕運開幕儀式上會有很大音樂的參加片段，全都遭到取消。

小山田在推特上說「我接受了（音樂擔當）這樣的委託，但是對於大家的心情考慮上有欠周詳深感痛苦。這段時間，真的非常對不起」。

組織委員會在14日時，發表開閉幕儀式的概念及包含小山田在內的典禮制作團隊。只是，之後他在過去的發言在社交網路上等引發爭議。16日小山田就發表謝罪聲明，組織委員會當初仍是採用起用的方針，之後的批判還是無法停止。在受到小山田的辭意後，組織委員會也評論表示「開幕式迫在眉睫中，我們持續表示準備努力同時，但也做出了錯誤判斷」。



原先預計擔任東京奧運開幕儀式上音樂製作的小山田圭吾（dpa時事）

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