避免選手密切接觸？　奧運選手村的瓦楞紙箱床成話題

Newsfrom Japan

【倫敦時事】在東京奧運・帕運選手村所準備的瓦楞紙箱製床板近來成為話題。日本國内在新型冠狀病毒感染持續擴大同時，為了避免密切接觸才有此對策的臆測之聲也不斷出現，甚至還有選手想要來確認其強度。

美國男子田徑選手切爾默則是在17日，在自己的推特上表示「東京奧運選手村的床是瓦楞紙箱做的。大概是要讓選手間不要有親密接觸吧」。以此為原因開始流傳下、包括美國報紙紐約郵報及英國報紙每日郵報等媒體，都報導這是不足以支撐1人以上體重的「反性愛床」。

另一方面，愛爾蘭體操隊男子選手麥克林漢則在推特上上傳反覆跳躍的動畫。並說「激烈晃動就會壞的說法是假的。假新聞啦」。國際奧運委員會的官方推特則是介紹麥克林漢選手的推文並說「感謝你顛覆了這個傳言」。

事實上該瓦楞紙箱製的床板是由大會官方贊助商airweave提供。未來可以當作紙類回收再度利用，也彰顯了這屆奧運的永續環保概念。



向媒體團公開的東京奧運・帕運選手村居住建築的房間與瓦楞紙箱床＝6月20日、東京都中央區



向媒體團公開的東京奧運・帕運選手村居住建築房間的「瓦楞紙箱床」＝6月20日、東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]