贏下台灣搭檔＝日本水谷、伊藤混雙將挑戰首個金牌〔奧運・桌球〕

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奧運新項目的混合雙打戰，日本的水谷隼跟伊藤美誠搭檔下將朝首個金牌邁進。兩人同樣來自於静岡縣磐田市，相互砥礪相惜的組合。展現出準決勝水準的表現。

伊藤展現出多彩的送球及獨特的反拍揮擊，搭配水谷強而有力的殺球，朝著對手討厭的部分不斷猛攻下，一步一步地累積積分，將台灣搭檔打退。「能夠展現出自己的打擊方式真的太好了」。伊藤嶄露笑容回應。

奪牌前最大的罩門，在一個比賽前的八強賽。德國的搭檔相當強而有力，一度讓他們陷入苦戰，打到第7局時一度出現2―9的絶望落差。就算如此「我相信會有出現奇蹟。我們抱持絕對能勝利的自信一直持續下去」（水谷）。這位連續4屆奧運出賽的老將帶著如鬼神般的表情不斷做出殺球，也適時對小12歲的伊藤不斷鼓舞發出讚嘆聲。

從落後7分開始追，7度拿下賽末點，最後靠著伊藤不斷打出最好送球下拿到勝利。「跟水谷選手一起組隊能獲勝。有種不想放棄的心情。臉部動作也變得緊張」。在八強戰後伊藤的眼睛也忍不住流下淚水。通常都是好勝心強的伊藤主導比賽場面較多，但這時也見到水谷的最後拚勁。這樣的方式也順利地將兩人帶到決賽。

日本協會早在2020年1月，為了增加準備期就先決定好搭檔組合。奧運的桌球有5項目，比賽期約兩週，相當冗長。最初的項目如果拿下好成績，對於想打倒中國的日本桌球隊來說會更有利。

26日的決賽將與中國搭檔決勝負。水谷表示「希望拿出150％的力量盡到最好的表現」、伊藤澤說「希望能夠能出全力拿下第一面金牌」。來自同郷的搭檔將要一起好好決勝。（了）



混合雙打準決勝水谷隼（左）、伊藤美誠組＝25日、東京體育館



混合雙打贏下決賽門票後，嶄露笑容的水谷隼（左）與伊藤美誠＝25日、東京體育館

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