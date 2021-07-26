日本開始發售疫苗護照＝各自治體陸續發售

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日本在26日起接受申請出國時新型冠狀病毒疫苗施打證明，俗稱「疫苗護照」，在全國的市區町村一起展開。東京都品川區則是在同天早上、在區公所設置臨時窗口。約有10多人一早就在門口排隊，將必要的文件等皆給職員進行申請。

申請的方式有窗口辦理及郵寄等，依據自治體有所不同。該區則是臨櫃窗口與郵寄兩邊一起實施。窗口接受辦理則是當天就可發行，郵寄則是要等申請文件到時隔天的上班日才能夠郵寄疫苗護照回去。

在新型冠狀病毒感染擴大前一直在越南擔任日語教師，住在該區的上山裕次（71）在申請結束後表示，「我一直在等待這天。不知道何時才能夠回到越南，但真的很想跟學生們早點再見面」。

疫苗護照中，會記載國籍及施打疫苗的製造廠等資訊。手續上包括護照及疫苗施打完成證明等都要記載。目前包括義大利及土耳其等七國入關手續上等可以直接利用可能，政府在未來也會擴大可適用的對象國家・地域等範圍。

日本官房長官加藤勝信在26日上午的記者會中，就有關疫苗護照表示「今後對於國際間人們的移動上聯繫是相當重要的工具」。為了避免自治體窗口出現混雜情況，他也呼籲「除了出國目的以外，其他的申請請暫時延後」。



交付「疫苗護照」到手中的人＝26日上午、東京都品川區



領取新型冠狀病毒疫苗施打證明「疫苗護照」的人（左）＝26日上午、東京都品川區

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