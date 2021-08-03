擊敗台灣後進軍準決賽＝伊藤能有第三張獎牌？〔奧運・桌球〕

Newsfrom Japan

奧運桌球項目中，伊藤美誠在混合雙打、單打後的第三枚獎牌也預計快要有眉目。在與台灣對戰時，擔任桌球女子團體八強單打位置，對手雖是台灣一姊鄭怡静，伊藤也順利拿下，「就盡力拿出自分風格的打法打出來」賽後表露滿意的表情。

在第首局第3球開始就展現攻撃，靠著步伐移動與正手拍等以11-2輕鬆拿下。第2局雖然是7-9落敗，但是善用正手拍、獨特的迴轉的反拍接球等再連下4分。最後決定了比賽的走向。

單打項目中雖然伊藤獲得銅牌，但在四強賽中完敗給孫穎莎（中國）。伊藤受到相當程度的打擊，但也讓她立刻找回方向重整。馬場總教練也說「單打結束後，她也變得比較放鬆，練習的内容都不錯」給予信頼。

2016年的里約奧運時日本桌球女子在四強中敗下。然而，這5年內伊藤也成長為世界頂級選手。現在身為日本的王牌，下一戰的香港戰，然後是決勝，預計將會在面臨最難纏的中國。（了）



桌球女子團體八強中比賽的伊藤美誠（右）＝2日、東京體育館

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]