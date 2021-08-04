白俄羅斯女選手離日＝波蘭大使館待三日後政治庇護・東京奧運

Newsfrom Japan

東京奧運女子田徑項目中，遭到白俄羅斯官方除名，並且拒絕強制回國命令的克里斯西納・齊瑪諾斯卡婭選手（24）在4日，從成田機場出國前往流亡地波蘭尋求政治庇護，預計將經由維也納轉機。她在1日離開選手村後，在羽田機場尋求警察等保護經過三天。在逃往安全的第三國後，預計將展開新的生活。

在成田機場時，她面對記者團詢問沒有任何反應，但有揮手致意顯示出有精神的一面。

波蘭是白俄羅斯的隣國。白俄羅斯政府有俄羅斯做為後盾，對批判性、反政權派等持續表示干擾。這次的事件，也是去年8月的總統大選後，對持續鎮壓市民抗議的盧卡申科政權、國際社會持續投以嚴苛的視線評核。

齊瑪諾斯卡婭選手原先不只是預計出賽女子田徑100、200公尺項目，也要代替藥事檢查缺席的選手出席1600公尺接力等。她批判教練的用人方式、在Instagram表達不滿後被外部披露。有「歐州最後獨裁者」之稱的盧卡申科總統長男所率領的該國奧委會將其視為「反政權」人士。



抵達成田機場的白俄羅斯克里斯西納・齊瑪諾斯卡婭選手＝4日上午、千葉縣成田市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]