比想像中還遠的頂點＝日本女子桌球力戰中國落敗〔奧運・桌球〕

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距離金牌的位置仍是遙遠而難以想像。日本女子團體桌球依舊以0-3全敗給中國。石川、平野、伊藤等3人雖然很想試驗能否突破，但是對手明顯就是高出許多。伊藤在混合雙打、單打後雖然持續獲得獎牌，但還是吐露「不甘心的想法還是多了點」。

賽事的剛開始狀態還算不錯。馬場總教練在就任當初就不斷強調「一開始最重要」的壓制法。讓石川、平野組合按照計畫取下第1場賽事最重要的1點，拿下第1局。然而，在大舞台上會更進一步變強的中國。陳夢、王曼昱等組合硬是奪回第2局，第3局也順利拿下，比賽的走向就整個變調。

第2場賽事中伊藤對上孫穎莎則是在被連奪2局下展開苦鬥。在發球上下了很多功夫之餘，伊藤還能順利奪回一局。但在第3場賽事中的平野也是被王曼昱的威力直接壓制，「中國的選手的一擊，總是多又快，那種一擊是品質相當高的」。

在母國舉辦的奧運，也是要面臨相當嚴峻的現實。最後的高牆仍是難以跨越，對20歳的伊藤與21歳的平野，還有經驗豐富的28歳石川等一起的組合賦予她們強韌，在準決賽以前都是相當完美的。

姑且不論是否有求到之前所想要的結果，能夠拿下超越上屆奧運的銀牌。連續3屆奧運都能站上頒獎台，日本女子桌球的實力還是充分展現出來了。（了）



桌球女子團體決勝中國戦第1場賽事雙打中落敗的石川佳純（右）、平野美宇組合＝5日、東京體育館



桌球女子團體決勝中國戦第3場賽事單打中落敗的平野美宇＝5日、東京體育館



桌球女子團體決勝中國戦第2場賽事單打中落敗的伊藤美誠（左）＝5日、東京體育館

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