日本疫苗施打累計一億次＝高齢人士超過八成打完

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日本政府在10日公布，新型冠狀病毒疫苗國内的總施打次數，在9日為止已經累計達到1億291萬3015次。先行施打的65歲以上高齡人士已經有超過8成施打兩次完畢、國民全體則依舊在3成左右、政府在今後將專注在40～50歲及年輕族群的施打。

根據政府收集數據，施打一次以上的人佔總人口46.9％，約5962萬人。施打2次結束的約4328萬人（34.0％）。若是只看高齡人士施打數字、全體則有87.6％約3109萬人施打1次、2次的約有2895萬人（81.6％）。

職場施打在8月1日已經約有772萬次。醫療從業人員已經全部結束、累計約有1229萬次。

單日的施打次數は，在6月上旬已經突破100萬次。也有單日突破140萬次的時候，但平日幾乎是以100萬～120萬次在游動。

日本政府，是以施打券以及各自治體登錄系統的施打次數所算出。也有不少例子是好幾天後才報告，實際的次數也會看日子的不同再作累加。

日本政府，在本月下旬為止希望全國民眾能有有超過4成的人有2次施打為目標。田村憲久厚生勞動大臣在10日，就新型冠狀病毒的感染症法上重新定義「為了回復日常生活我們應該如何做等，會再進一步檢討」，今後也將以疫苗普及為前提，以及進行嚴密的隔離等，做好防治對策對應。



自衛隊所營運的新型冠狀病毒疫苗大規模施打中心＝6月17日、東京都千代田區

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