醫療體制崩壞「如災害時」＝官方要求盂蘭盆節少回鄉

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擔任新型冠狀病毒對策專家建言組織，屬於厚生勞働省的「Advisory Board」在11日表示、首都圏等醫療提供體制已經「幾乎等同大災害時」。今後也擔心「有可能有很多無法挽救的性命危機會不斷出現」，呼籲國民大眾在現在的盂蘭盆節中回鄉等可以延後，也希望隨時配戴口罩等作好感染防治對策。

専門家組織中，對於全國新確診者增多一事表示、「持續以急速増加中」。東京都推估感染源自印度的Delta變種人的比例，在新確診者中佔到95％，「幾乎都已經置換過來」。

擔任専門家組織座長的國立感染症研究所長脇田隆字，在記者會見上表示，24日開幕的東京帕運會「個人希望（無觀眾奧運）用一樣標準來看待」。

另一方面、根據厚勞省情報，6月所報告的65歲以上確診者中，疫苗未施打者為5387人、施打2次疫苗的有112人。用致死率來比較，未施打者則為4.31％，施打完的人有0.89％，約壓低為5分之1左右。脇田所長表示「需要解析更多病例，但可以預見疫苗對重症化預防及死亡等都有很不錯的效果」。

10日為止的單週確診，以每人口10萬人當中的新確診者來估計，東京有200.06人、沖繩有247.83人，維持在200人左右。埼玉（119.66人）、千葉（107.27人）、神奈川（140.27人）等首都圏3縣則是都超過100人、大阪（86.25人）、福岡（94.77人）等持續在後，日本全國有持續擴大的傾向。



厚生勞働省専家組織「Advisory Board」在開會後舉辦記者會，由擔任座長的國立感染症研究所長脇田隆字發言＝4日、東京都千代田區

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