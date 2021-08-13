親切待人的日本＝拯救牙買加選手獲得金牌的緣分

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【聖保羅時事】東京奧運男子田徑110公尺障礙獲得金牌的牙買加選手帕克門特（Hansle Parchment），找到過去幫助他在競技要遲到的窘境下獲幫忙的女性工作，表達謝意後將影像傳到自己的Instagram獲得迴響。該選手並稱「日本人們真的非常親切」，表達感謝之意。

根據帕克門特選手表示，在4日的四強賽中準備出場的時，從選手村出發到國立競技場途中，不小心搭錯巴士而到了游泳館。但當時已經沒有時間回到選手村再轉車，在場的女性工作人員就借給他現金搭計程車。前往國立競技場擺脫遲到噩夢、他說「抵達競技場後，我還有相當充分時間準備比賽。真的是太棒了」。

獲得金牌後、帕克門特選手希望能再跟「恩人」再見，並將錢還給她，跟她說「我能夠進軍決賽都是妳的幫忙」，並讓她摸了下金牌。他也不忘將牙買加官方的隊服送給她。

知道這件事的牙買加觀光大臣巴雷特也說「這位女性對我們國民的親切態度，讓我們想要回報她」，未來計畫邀請該女性可以來牙買加旅遊。（了）



東京奧運、男子田徑牙買加代表的帕克門特選手（左）與女性工作人員（取自該選手的Instagram）



東京奧運男子田徑110公尺障礙賽拿下金牌的牙買加選手帕克門特＝5日、國立競技場（AFP時事）

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