菅義偉首相靖國神社供奉玉串不參拜＝內閣三人前往參拜―終戰記念日

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菅義偉首相在終戰記念日的15日，於東京・九段北的靖國神社透過代理人以自費方式供奉玉串料，但不進行參拜。有鑑於中國及韓國對歷屆首相的靖國参拝都是強烈反對的過往，菅義偉也與兩國，以及避免日韓對立激化下讓美國拜登政府憂心也是其因素。

菅義偉在15日於全國戰没者追悼儀式前先一步造訪東京都三番町的千鳥之淵戰没者墓苑，並進行獻花。

從去年9月菅内閣上路以來，靖國神社在秋天與春天例行大祭中沒有任何閣僚人士進行參拜，菅義偉則是供奉祭祀用具「真榊」。只是，這天包括環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一、科學技術擔當大臣井上信治等3位閣僚人士進行參拜。這也是連續兩年有相關內閣人士在終戰記念日進行參拜。本月13日時則有防衛大臣岸信夫與經濟再生擔當大臣西村康稔進行參拜。

萩生田光一在記者會後對記者團表示，自己試用自費以玉串料進行供奉。對於中韓兩國可能的反應，他則是表示「對自己國家犧牲尊命的先人抱持尊崇之念前來參拜是自然不過的事。希望大家都能夠理解」。小泉進次郎則是沒有回應記者。

現任閣僚以外、包括自民黨前首相安倍晉三、政調會長下村博文、前總務大臣高市早苗等也都進行。安倍晉三則跟記者團表示「我祈求先人御英靈在天國的靈安」。受到新型冠狀病毒感染擴大影響下去年就不以集團參拜的跨黨派「大家去靖國神社參拜國會議員之會」，則是由會長的元参議院副議長尾辻秀久代表參拜。

現任首相參拜靖國神社中，2013年12月的安倍晉三參拜是最後。當時任副總統，現在是總統的拜登則是在事前敦促自重，參拜之後也以政府身分表示「失望」，一度讓日美關係出現餘波。



終戰記念日前往靖國神社參拜的文部科学大臣萩生田光一＝15日上午、東京・九段北



終戰記念日前往靖國神社的環境大臣小泉進次郎＝15日上午、東京・九段北



終戰記念日前往靖國神社的前首相安倍晉三＝15日上午、東京・九段北



全國戰没者追儀式上朗讀誓詞的菅義偉首相＝15日、東京都千代田區日本武道館（代表攝影）

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