終戰76年、發誓不再戰＝天皇陛下今年也「深切反省」―追悼式連續2年縮小

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正式迎接終戰76年的15日，政府在東京都千代田區的日本武道館舉辦全國戰没者追悼儀式。由天皇、皇后兩陛下及菅義偉首相、家屬等進行參拜。天皇陛下在致詞時，今年也表達「深切反省」與追悼之意，另外也連續提及感染擴大中的新型冠狀病毒。

今年受到東京都内持續發布緊急事態宣言的考量，儀式也是以過去最少規模人數舉辦。根據厚生勞働省資訊，當天出席人士共計185人。該省規定除了東京以外的各道府縣的出席家屬原則上限定1人、大阪、沖繩等22府縣的家屬代表則缺席。

儀式在上午11時50分後正式開始。中午過後出席人士全員進行1分鐘的默禱。之後，天皇陛下也朗讀誓詞時也表示「在深切反省之餘、希望未來不要再重蹈戰争的惨禍」。對於新型冠狀病毒也說「我們大家要一體同心，一齊協力渡過這個困難，今後我衷心期盼人們的幸福與和平能持續下去」。

先前，菅義偉首相在朗讀誓詞中強調「戰争的惨禍，不會再發生第二次，這個信念從今後也會持續貫徹下去」。在前首相安倍晉三後，也是未提對亞洲各國是否有相關責任。

父親在中國征戰時病死的柿原啓志（85）＝兵庫縣丹波市＝，代表家屬朗讀追悼致詞時表示「很多人替國家犠牲奉獻，才讓日本能夠回歸一般平靜的生活，希望能讓大家都能知曉」。

根據厚生勞動省統計，出席的家屬有53人，當中未滿18歲的有3人。12日時間點統計中，70歲以上則是超過7成，戰没者的孫及曾孫等戰後出生的人約3成。最高齡是94歲、最年少是16歲。今年也是首次沒有戰没者的配偶出席儀式。

為了防止感染蔓延，跟去年一樣，今年的國歌合唱再度取消，只以演奏代替。



在全國戰没者追悼式中默禱的天皇、皇后兩陛下＝15日中午、於東京都千代田區的日本武道館（官方代表攝影）



終戰記念日的15日上午、千鳥之淵戰没者墓苑中有許多手合十祈禱的人們＝東京都千代田區



終戰記念日的15日中午、千鳥之淵戰没者墓苑許多人低頭默禱＝東京都千代田區



為了防止新型冠狀病毒感染擴大，減少參拜人數舉辦的全國戰没者追悼儀式＝15日上午、東京都千代田區的日本武道館（官方代表攝影）



全國戰没者追悼式中默禱的天皇、皇后兩陛下＝15日正午、於東京都千代田區的日本武道館（官方代表攝影）

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