塔利班攻城略地＝日本駐在阿富汗大使館員將撤退

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阿富汗反政府勢力組織塔利班在攻陷首都喀布爾後，原先的民主政權正式崩壊同時，日本政府為了保護駐留日本人的安全及日本大使館員的撤退等將會全力協助。另一方面，阿富汗情勢的不安定化等擔憂四起，日本將會關注塔利班的動向，跟歐美各國一起調整腳步下做出相對應方針。

首相菅義偉在16日，就塔利班政權移轉等可預見的情勢已經表達關注外，也說「將會和美國等相關國家聯手下，持續應對狀況」。在首相官邸面對記者團時做出上述回應。

日本外務省從上週起，就在討論撤退喀布爾的日本大使館員官員。目前大使館有十多位館員在工作，包括在國際機關等工作的駐留日本人在內等「數名」（外務省幹部）人員。

透過確保駐留日人的安全在內，日本官方加速該批人士撤退到他國手續、外務省幹部說明「對於希望撤退的人，我們會分階段性安排」。其他省的外務相關人士也說「大使館應該會關閉一段時間」。

今後的焦點，將聚集在日本如何看待塔利班在阿富汗的統治手段。日本政府相關人士指稱「現在不是急著要做出什麼的時候，應該從長遠視野來看不然很難討論」。只是，塔利班對阿富汗政府相關人士的迫害及壓抑女性地位等擔憂不曾減緩，在這樣的狀況下往後阿富汗也會面臨嚴峻態勢。目前只能靜觀塔利班政權是否有其他作為。



面對記者團質問回答的首相菅義偉（左）＝16日下午、首相官邸



16日、在喀布爾機場外來回巡邏的塔利班人士（EPA時事）

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