日本緊急事態宣言擴大到13都府縣＝預計延期到9月12日

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日本政府在17日上午，針對新型新型冠狀病毒對策召集專家學者等舉辦基本對處方針分科會，會中決議再針對7府縣發布緊急事態宣言、10縣等發布防止疫情蔓延等重點措施等適用問題進一步諮詢並了解。期間將會從20日起至9月12日止。受此影響、宣言將從6都府縣擴大到13都府縣、實施重點措施的13道府縣擴大到16道縣。有鑑於感染力強的Delta變種開始流行到日本全國，官方不得已進一步強化對策。

經濟再生擔當大臣西村康稔在分科會中，為了要抑制宣言與重點措施的地域的人流，他說明「百貨公司、商場、專門店等包含1000平方公尺以上的大型商業設施等將徹底限制人數」。並表示「呼籲大家盡量減少一半以上前往混雜場所的機會。比如買東西的次數可以減少一半等。」。

新的宣言適用對象等，包含茨城、櫪木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡等7府縣。現在都是適用重點措施，將會從20日起切換。包含發令宣言中的東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖繩等6都府縣，期限從8月底開始至9月12日為止。

另一方面、重點措施追加的新縣，則有宮城、富山、山梨、岐阜、三重、岡山、廣島、香川、愛媛、鹿兒島等10縣。目前已適用當中的北海道、福島、石川、愛知、滋賀、熊本等6道縣，在9月12日前則是會持續適用重點措施。

政府在午後6點半於對策本部正式決定該方針後，菅義偉首相會於晚上9時召開記者會再度說明，就今後的對應進一步説明。

宣言發令的地域中、有關飲食店的酒精類提供等將一律停止。重點措施的適用地域，也將原則禁止酒精類提供，但可以在滿足一定條件下允許。如果不遵從知事命令等情形，宣言中地域會課以30万日圓以下、重點措施地域為20万日圓以下徵收費用。



出席新型新型冠狀病毒對策專家學者等召開的基本對處方針分科會中（前列右側）的經濟再生擔當大臣西村康稔、會長尾身茂、厚生勞動大臣田村憲久＝17日上午、東京都千代田區



基本對處方針分科會結束後，回應記者問題的經濟再生擔當大臣西村康稔＝17日午後、東京都千代田區

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