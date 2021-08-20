日本19日全國確診破25000人＝22府縣更新最高數字

Newsfrom Japan

日本全國的新型冠狀病毒新增確診者，在19日公布為2萬5156人，這也是首度超過2萬5000人、連續2天更新過去最多紀錄。大阪等22個府縣都更新最多紀錄。全國的重症病患則為1765人，較前一日增加49人，連續7天更新最多紀錄。單日死者為28人。

東京都則是在有5534人確診。新增確診者連續2天超過5000人，也是過去第2多。跟1週前相比增加545人，也是週四最多確診紀錄。

大阪府則有2443人新增確診，連續2天突破2000人。神奈川縣為2340人、埼玉縣2170人、千葉縣1410人、愛知縣1221人等確診人數都激增。

根據東京都情報，依據年歲分別最多的是20-29歲的1674人最多，30-39歲1106人、40-49歲911人等依序排列。疫苗施打較多的65歲以上有243人、佔全体約4％。

新增確診者在最近1週內平均為4774.4人，較前一週相比增加120.1％。依據東京都基準的重症患者為274人、較前一日減少1人。



東京都文京區、新宿區、港區在東京巨蛋開設的施打會場，在疫苗施打完後等待的人們＝16日、文京區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]