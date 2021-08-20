男演員千葉真一享壽82歲過世＝動作派演員感染新型冠狀病毒

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知名動作明星，在國內外享有高知名度的男演員千葉真一（Chiba・Shinichi、本名前田禎穂＝Maeda・Sadaho）在19日下午5點26分、病逝於千葉縣内的醫院。享壽82歲。根據所屬事務所情報，他是因為新型冠狀病毒伴隨肺炎惡化，從8日起入院治療，雖然持續吸入氧氣治療，但仍是無法恢復，葬禮日期目前未定。

千葉真一來自福岡縣。1959年時藉由「東映新面孔」徵選合格出道、從60年代起就廣泛出掩電影及劇場。自己善於設計動作等，讓他演員之路上受到諸多注目。之後也成為電影導演及製作人等，活躍範圍愈來愈廣。

66年時的日美合作電影「海底大戰爭」等出演機會，讓他早先一步進出國外，「Sonny Chiba」的美名也不脛而走。

68年開始的電視劇「龍虎群英」讓他演藝之路再攀高峰，69年起更創設動作演員培育坊「日本動作俱樂部（JAC）」。名演員真田廣之及志穗美悅子、堤真一等人才輩出，替動作演員的地位提昇做出很大貢獻。

「無仁義之戰 廣島死鬥」（73年）及擔任動作導演的「戰國自衛隊」（79年）、「魔界轉生」（81年）、昆汀‧塔倫提諾監督成名作「追殺比爾」（2003年）等優秀電影外、他也出演NHK大河劇「風林火山」（07年）、時代劇「服部半蔵影之軍團」系列等，生涯演出超過1000部以上作品。

2017年過世的野際陽子是其前妻。男演員新田真劍佑為其長男。



演員千葉真一

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