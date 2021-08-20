替犠牲的77人祈福＝土石崩塌滿7年「仍記憶鮮明」

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造成77人犠牲的廣島市土石崩落意外在20日、正式迎來滿7年。當年遭受相當大災害的安佐南區八木，當地居民舉辦了獻花儀式。大家一同默禱，替犠牲者們祈福。

當地自治會會長村岡平吉（82）在獻花儀式上致詞表示「非常悲傷的7年，現在的記憶依舊是非常鮮明」。「（災害）何時發生都不奇怪。自己才能守護自己的性命，人與人之間的羈絆在這段期間也隨之深化，能在未來持續傳達給下一代是更重要的」。

失去丈夫，在現場進行獻花的西田一代女士（76）表示「這段時間都很努力，一直想要活下去」回顧過往7年生活，並說「丈夫現在應該也在看著我」。土石崩落後的日子「（附近居民）會問『沒事吧？』，出聲音關懷」感受到這幾年的變化。

安佐南區在同日夜晚，點燃蠟燭下替犠牲者舉行追思「獻燈」儀式。

該事件發生在2014年8月20日清晨的廣島市北部，因為集中豪雨下伴隨多數土石流及土石崩落。幫括災害相關死亡的3人在內共77人死亡，一共有396棟住宅是全倒或半倒。

過往、市場松井一實都會出席儀式，朗讀追悼詞，但今年受到大雨的影響下最後他選擇不出席。



廣島土石崩落事件滿7年，在獻花式上默禱的與會者＝20日上午、廣島市安佐南區



廣島土石崩落事件滿7年，在慰靈碑前雙手合十的罹難者家屬西田一代女士＝20日上午、廣島市安佐南區

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