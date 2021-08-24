東京帕運今晚開幕＝緊急事態宣言下第二度

Newsfrom Japan

身障者的體育盛會，東京帕運將在24日於東京都國立競技場的晚上8點正式以無觀眾方式舉辦。受到新型冠狀病毒影響，這也是跟東京奧運一起史上首次延期1年後重新舉辦。目前日本國内的感染擴大傾向仍未收拾，包含競技會場的1都3線等都在緊急事態宣言發布期間下迎接開幕。

東京則是自1964年以後睽違57年第2度舉辦奧運。這也是同一都市再度舉辦夏季帕運。來自161的國家・地域（俄國選手以個人資格參賽）與難民選手團一銅參加，從開幕式隔天的25日起到閉幕式的9月5日為止，預計將有22競技539項目展開激烈競爭。

日本選手團則是有史上最多的254人，每項競技都出場。上一屆里約大會金牌一面未得，金這屆希望能有20面。

跟奧運一樣，日本這屆也將啟用男女旗手。在開幕式上將由桌球男子代表團的岩淵幸洋（協和麒麟）與鐵人三項女子選手谷真海（三得利）等一起掌旗進場。

日本政府及大會組織委員會等為了做好感染防治對策，原則上東京都、千葉、埼玉、静岡各縣等全競技會場都不開放觀眾入場。另一方面，對於有意願的自治體及學校的兒童學生們，將會實施「學校聯合觀賽計畫」。（了）



東京帕運開幕前顯示倒數時間的錶版＝24日上午、於JR東京車站前

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]