莫德納疫苗疑有異物混入＝160萬劑量將不予施打

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日本厚生勞動省在26日發表報告、表示美國莫德納製造的新型冠狀病毒病毒疫苗，多數施打會場都表示有異物混入，該批同樣生產編號等共計約163萬劑將不使用。但目前已經有一部分的人使用並施打，目前沒有任何有關於健康被害的報告。

根據厚勞省情報，東京都與埼玉、茨城、愛知、岐阜各縣等共8個施打會場在16日以後、固有39個容器內發現異物的報告。異物的大小各有不同，詳細的成分還不明瞭。目前交由國内擔當流通業務的武田藥品工業公司跟莫德納公司確認調查中。

有關異物混入的報告，都是生產編號內「3004667」的製品（約57萬劑）。厚勞省跟同時期同個工場生產的「3004734」「3004956」兩批共約106萬劑，都決定不使用施打。該批次給日本使用的莫德納製疫苗，全都是西班牙的分公司生產。

被報告的疫苗在使用前就發現有異物混入，目前還沒有接受施打的紀錄。另一方面，但是之後相關生產編號的疫苗已經有一部分被使用。已經施打的人在疫苗施打完了證明上可以確認生產編號。厚勞省表示「如果體調出現變化的情形一定要跟醫師好好諮詢」。

目前回收的對象約163萬劑中，包含全國計863地方的施打會場都算進去、厚勞省在26日起將會依序聯絡要求暫時不要使用。將會思考下一步的替代品，「希望能將影響壓到最小限度」。

莫德納公司製造的疫苗是用病毒基因遺傳物質「mRNA」技術。在5月時受到特別案例承認，主要是用於防衛省的大規模施打中心及都道府縣與政令市等地大規模會場，職場施打也廣泛使用。適用對象年齡為12歳以上人士。



吸入注射器內的美國莫德納製造新型冠狀病毒病毒疫苗

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