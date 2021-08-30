當年宣布東京奧運舉辦＝國際奧會前會長過世

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【倫敦時事】前國際奧林匹克委員會（IOC）會長，2013年為止一共就任12年的羅格（現任IOC名譽會長）不幸過世，享壽79歲。IOC已在29日正式發表此事。

羅格生於1942年生まれ。是來自比利時・根特的整形外科醫生。過去以風浪板選手姿態出賽了68年墨西哥奧運等3屆奧運，也以橄欖球選手身分打過比利時國家隊。歷任比利時・奧林匹克委員會、以及歐洲奧林匹克委員會會長等。91年起正式成為IOC委員、98年起就任理事、2001年正式成為第8屆會長。13年的IOC總會上更宣布東京奧運的主辦權。

為了抑制前任會長薩馬蘭奇時代過度商業化的奧運規模，他制定夏季奧運的参加選手數量為1萬500人、競技數目為28、項目數約為300等上限，不過最大懸案則是在舉辦費用的増加上無法有效停止。

對於禁藥對策上，他除了大幅度地增加檢查數外、也導入最新的方法，可將檢體保存8年後再度檢查等。為了加深年輕選手的國際交流及文化教育，以此為理念他創辦青年奧運，以清新的印象讓人們對體育的普及更有感。

根據IOC情報，葬禮只會對家人近親舉辦，預計在年底前會舉辦追悼儀式。（了）



IOC總會上，宣布2020年奧運在東京舉辦的羅格會長（當時）＝2013年9月、布宜諾斯艾利斯（EPA時事）

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