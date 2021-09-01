真子內親王預計年底前結婚＝預計與訂婚小室圭前往美國

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根據相關人士在1日的情報證實，日本皇室秋篠宮家長女真子內親王（29）目前與其訂婚的小室圭（29），兩人預計在年底前會朝向結婚方向調整。過去皇室一般的結納儀式「納采之儀」等結婚相關儀式將不舉辦，將會跟當地自治體提出婚姻證書。

在結婚後真子內親王將脫離皇籍，預料兩人將會辭退在離開皇室前由國家支付的「一時金」援助，今後在皇室經濟會議等將會在做進一步討論。小室則目前朝著在美國法律事務所工作的方向調整中，預料二人未來會在美國生活。

二人原先在2017年9月訂婚，並一起出席記者會。預計在18年3月進行納采之儀，同一年11月舉辦結婚儀式。

然而，17年12月時小室圭的母親與前訂婚者之間的金錢問題被週刊報導。宮内廳在18年2月時，正式宣布結婚相關儀式延期到20年，真子內親王當時表示「沒有進行充分準備的時間」。小室圭則是在18年8月起，前往美國紐約福坦莫大學法律學院留學。並在今年5月畢業後，7月參加紐約州司法考試。是否合格將在12月中旬發表。

秋篠宮親王過去對於二人的結婚，在18年11月的記者會表示「沒有得到多數人欣喜的狀況前，不宜進行納采之儀」。在一連串的皇位繼承儀式到最後的立皇嗣之禮結束的20年11月、真子內親王對結婚也在正式文書表示是「必要的選擇」、秋篠宮親王則在同月，明確表示「認可兩人的結婚」。



訂婚時，出席記者會的秋篠宮家長女真子內親王與小室圭＝2017年9月3日、東京都港區赤坂東邸

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