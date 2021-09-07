天皇一家人搬進新御住所＝離開赤坂暫時待在宮殿

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天皇一家人在6日，正式從赤坂御用地内的赤坂御所（東京都港區）搬到皇居御所（舊吹上仙洞御所）。御所目前還在搬運行李中，預計到15日為止，這段期間將待在宮殿。赤坂御所在另外改修後，未來將由上皇夫妻從仙洞臨時御所再搬進去。

天皇一家約是在6日下午2點半，在秋篠宮夫妻及職員們的目送下離開長年居住的赤坂御所。帶著皇位證明的神代三劍與玉璽＝勾玉＝等一起搭車移往御所，之後前往宮殿暫居。

天皇、皇后兩陛下則透過宮内廳發表感想文書。對於離開赤坂住所除了寂寞之外也有很深的感慨，並表示「抱持著全新的心迎接每一天，繼續完成我們應該做的」。

赤坂御所是在1960年，作為當時上皇夫婦新婚的新居完成。在現任天皇陛下出生後的同一年6月以後，以及英國留學期間的2年間及獨立之後的4年間、除去建築改修期間已經住超過半世紀以上，這一天告別之日也來到。一家人往後將前往皇居居住。

同廳原先在搬家前的臨時居住地點，曾一度考慮那須御用邸（壢木縣）等地，但有鑑於新型冠狀病毒下跨越縣境的移動會給國民傳遞不佳的訊息，讓兩陛下一度擔心。陛下隨後提出宮殿作為選項。搬運到宮殿的一家寢具及、目前在大學網路授課的長女愛子公主等上學必要物品等，做出最小限度調整。

宮殿是皇室舉行儀式及典禮的場所，一家人要在此暫居10天，宮內廳側近表示「造成這麼大不方便、以及大的負擔」表示擔憂外、陛下則「只要稍作處理即可」最後決定先去宮殿暫駐。根據宮內廳，遷移的費用約870萬日圓。



搬往皇居御所的天皇、皇后兩陛下與長女愛子公主＝6日下午（官方代表攝影）

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