菅義偉總裁選戰對應未定＝稱河野太郎出馬是「好事」

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日本首相菅義偉在9日召開記者會，就自民黨總裁選舉的候補人選要支持誰的問題表示「目前所有的候補人選都還沒出來。在最後一刻的時間點會做出判斷」，預計將在17日公告後最初最後判斷。同時對於擔當現任新型冠狀病毒疫苗的規制改革擔當大臣河野太郎出馬參選一事表示「許多人願意出來，都是很好的事」的理解之意。

有關首相這次決定不出馬參選總裁的理由，他再度說明「因為在12日解除緊急事態宣言相當難，抱持這個覺悟下必須要專心於新型冠狀病毒對策」。並稱決定內閣總辭的時期就是在表明不出馬參選的3日黨臨時代表會之前，對於衆議院解散一事也稱「作為一個選項我們都做過各式各樣的沙盤推演」。

另一方面，回首目前的政權營運，他強調「就任雖然經過一年，真的是跟新型冠狀病毒奮鬥的每一天。為了保護國民性命與生活全力一心持續奔走」。

有關新型冠狀病毒對策，他談到「沒有能完全的保護到醫療體制一事是相當大的反省之處」。期許下一屆政權能夠就疫苗施打加速等持續做出努力。



出席記者會的菅義偉首相＝9日下午、首相官邸

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