岸田文雄發表安保政策＝強調「抗中、保台灣海峽，聲援香港與維吾爾」

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自民黨前政調會長岸田文雄（64）在13日，就未來黨總裁選舉（17日公告，29日投開票）等選舉政策發表第三波文宣，表述外交與安全保障等政策。就經濟與軍事兩層面上持續增加存在感的中國的視野中，也提倡未來可以增加人權問題的負責官僚，增設首相輔佐官及經濟安保擔當的閣僚位置等。針對對中國政策上展現對抗面的姿態上，也被認為是要鞏固保守層票源上做出表態。

岸田文雄在記者會中也強調：「推進外交與安保的人是為了國家利益，必須要有抱持著覺悟的心態才行」。就目前延期中的中國國家主席習近平是否以國賓身分來日一事也表示「目前還是沒有考量任何的具體日程」。

岸田文雄在中國的政策表態上，他指出「威權主義・獨裁主義體制正在擴大」。對於台灣海峽的安定及香港、新疆維吾爾自治區的人權問題上「要毅然決然做出應對」、主張「堅守民主主義、法律支配、人權等普世價值」。



就自民黨總裁選舉發表相關政策的前政調會長岸田文雄＝13日上午、東京・永田町



就自民黨總裁選舉發表相關政策的前政調會長岸田文雄＝13日上午、東京・永田町

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