日本國民過半數接種第二劑＝開打滿七個月與美並列

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日本政府在13日表示，全國的新型冠狀病毒疫苗2劑施打率已經突破50.9％以上。自從2月開始替醫療從事人員開始施打以來，經過約7個月後全國民眾已經有超過半數已經施打完成2劑。

目前政府預計在10～11月早期能給國民大眾全體都完成2劑施打，在施打完成的條件下有限度地開始緩和行動。官房長官加藤勝信在13日的記者會中表示，「整體來說都是順利地在進行中」。今後的施打作業也會持續地安排。

依據首相官邸情報、13日公布的時間點中，累計施打劑次已經來到約1億4400萬劑。完成2劑施打的人約6400萬人，至少打過1劑的人佔了全人口的63.0％，約7900萬人，65歲以上完成2劑施打的已有88.0％。

根據都道府縣分別來看的2劑施打率，山口縣55.60％是最高。依序是和歌山（53.77％）、熊本（52.50％）。最後一位是沖繩（38.58％）、再接續是櫪木（39.77％）、埼玉（40.21％）。

根據英國牛津大學研究者們所歸納的數據庫「Our World in Data」在11日時間點所計算的結果，顯示已經施打完必要疫苗數量的人中，美國佔53.02％、英國64.50％。日本的兩劑施打率跟美國已相提並列。



東京巨蛋會場中準備新型冠狀病毒疫苗的藥劑師＝8月16日、東京都文京區

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