【自民總裁選】岸田、高市倡「敵基地攻撃」＝河野主張「防駭客」

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受到北韓試射新型長距離巡航導彈一事影響，出馬競選自民黨總裁的主要三人在13日，分別闡述了他們的危機對應方針。前政調會長岸田文雄與前總務大臣高市早苗提及要保有敵方基地攻撃能力外，規制改革擔當大臣河野太郎則表示以提高駭客・電磁波等新領域的對應能力等為主。

岸田在記者會中表示「當周邊國家的導彈能力在持續進化同時，我們要採取防衛力強化作為」。對敵方基地攻撃能力也明言要保有「有力的選擇項目」，對於敵方先發制人攻撃時的反撃是「在憲法上的兼容並蓄」。

高市在記者團中也強調「連續攻撃下恐無死守的能力。日本被精密誘導性導電攻撃的可能性較高，應該維持適度抑止能力」。並稱要在「敵方基地的無力化」上盡可能做好法律方面的整備。

河野在記者團中則指出，北韓持有可移動式發射基地台就是「可以假設敵方基地攻撃隨時都會發生的討論」。並主張日美同盟的強化下，提高抑止能力同時「在用軍事能力戰鬥以前的駭客戰及情報戰，灰色地帶狀況下的對應等，是現在時代的戰爭」。



（左上起順時針）自民黨前政調會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗、規則改革擔當大臣河野太郎

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