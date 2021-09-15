北韓再射彈道飛彈＝落下經濟海域外日本緊急戒備

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【首爾時事】根據韓國軍合同参謀本部表示，北韓在15日從内陸部往日本海方向發射兩發彈道飛彈。日本政府也隨即發表彈道飛彈的可能性相當高。根據海上保安廳情報，都是被預測落在日本的專屬經濟海域（EEZ）外。韓國國軍表示「韓美當局正進行精密分析」。

這也是北韓在今年3月發射彈道飛彈以來再度發射飛彈，也違反聯合國安全保障理事會的決議。日本政府就彈道飛彈發射指責「對國際社會全體是深刻的課題」。並強調「要守住國民的生命・財產、將會全力進行情報收集・分析、警戒監視」。

北韓在先前11、12兩日也實施新型長距離巡航導彈發射實驗。並表示飛行距離2小時以上、命中1500公里左右的目標。如果屬實，幾乎可以將日本全土納入射程，日本政府持續表示警戒中。

北韓先前在8月就強力反對美韓聯合軍事演習，並稱會有對抗措施，被認為是以日美韓為目標，同時真正強化軍事力。日美韓在14日已經就北韓核武問題擔當人士召開實務者會議，未來三國合作的方針強化持續強化。



11、12兩日北韓的國防科學院實施新型長距離巡航導彈發射實驗（朝鮮通信）



北韓の金正恩総書記（中央）＝９日、平壤（朝鮮中央通信發布）（AFP時事）

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