北韓發射2枚彈道飛彈＝日本能登半島專屬經濟海域落下引震驚

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【首爾時事】根據韓國國軍情報，北韓在15日午間，從内陸平安南道陽德郡附近朝向日本海發射2發短距離彈道導彈。根據防衛大臣岸信夫，2發都被判斷在石川縣・能登半島海域附近舳倉島北方約300公里的日本專屬經濟海域（EEZ）内落下。日本首相菅義偉表示「可以斷定是對我國地域和平與安全是極大威脅的行為」，並認為是違反聯合國安全保障理事會的決議。

這也是北韓從今年3月再度發射短距離彈道導彈。先前北韓已在本月11、12兩日進行新型長距離巡航導彈發射實驗，都超過2小時以上飛行時間，並且命中遠在1500公里外的目標。被認為是在試射巡航導彈後，也要透過發射彈道導彈，證明自國已經有核導彈開發的強化軍事力上展現其姿態。

北韓目前仍在持續開發核導彈，但是在首次的美朝元首會談舉辦的2018年以後，為了不要太過刺激美國，北韓在核試驗及長距離彈道導彈試射等都持續自制。只是短距離彈道導彈還是會定期發射，在拜登政府上任後，這次已經是第2次。根據北韓中央通信，北韓勞動黨副部長金與正在15日夜發表的談話，強調導彈發射是「自衛活動」。

防衛大臣岸信夫則是在15日夜晚，於防衛省内對記者團說明，北韓發射的彈道導彈最高高度為50公里的不規則軌道，發行距離約違約750公里。海上保安廳當初，一度判斷導彈是在專屬經濟海域外落下。



北韓總書記金正恩＝2日、平壤（AFP時事）

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