北韓高調慶賀鐵道發射導彈＝稱「正確打撃」日本海目標

Newsfrom Japan

【首爾時事】北韓中央通信社在16日宣布，北韓當局在15日利用鐵路運輸發射台發射導彈，從中部的山岳地帶瞄準800公里外的日本海海域目標後「正確打撃」成功。該導彈被認為是日韓等所偵測到的短距離彈道導彈。該項目不是由北韓勞動黨總書記金正恩當場指揮，而是黨政治局常務委員兼書記朴正天在現場督導。

該通信稱，今年1月的黨大會中，作為「新國防戰略一環」，為了要提高「同時多發集中打撃能力」應對，官方組織了「鐵路機動導彈連隊」。用的不是通常車輛的移動式發射台，而是利用鐵路改裝的發射台，這次是首次進行實戰訓練。

朴書記對於利用鐵路進行導彈發射的系統評價「在全國各地執行分散任務同時，能以多發打擊的威脅讓敵對勢力遭受莫大打撃，是很有效果的打撃手段」。今後，透過短期間的實戰訓練累積，未來該編制考慮將從「連隊」擴大成「旅團」，導彈發射的威脅將持續擴大。



15日、北韓「鐵路機動導彈連隊」展示的導彈發射訓練（北韓通信）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]