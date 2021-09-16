聯合國安全理事會開會不發聲明譴責＝北韓導彈威嚇難除

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【紐約時事】聯合國安全理事會在15日下午（日本時間16日早上），就北韓發射短距離彈道導彈発射一事，召開非公開的緊急會議。然而，安全理事會沒有要發表聲明，對於抑制北韓的導彈開發一事，國際社會無法有效給北韓強而有力的訊息。

這也是安全理事會在發出對北韓制裁決議，禁止發射彈道導彈後，今年3月以來二度重演。安全理事會當時也與（俄羅斯）一起發出主張，表示「現在不是評價（狀況），採取行動的時候」，並沒有任何聲明。就算這次是在法國與愛沙尼亞的要求下召開這次會議，也有可能跟俄羅斯及中國採取同樣的立場，就跟之前一樣無法建築有力的北韓包圍網。

美國當局人士者就這次的導彈發射一事表示「美國當然會譴責。這違反了決議」。只是，「我們還是會透過外交手段，還有對話等等持續要求北韓表態」，但是具體作為等仍沒有進一步表示。

要求召開會議的法國聯合國大使De Riviere在會議後，面對記者團強調「發射彈道導彈是明顯地違反聯合國安全理事會決議，我們表示強烈譴責」。目前就任議長國的愛爾蘭代表在推特上表示「近來一連串導彈發射讓我們非常遺憾」。



15日、在北韓實施的「鐵道機動導彈連隊」導彈發射訓練（朝鮮通信）

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