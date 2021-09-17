自民黨總裁四強爭霸＝最後追加野田聖子17日公告

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自民黨總裁選舉在17日正式公告，往後將進行12天的選舉戰。黨內的代理幹事長野田聖子（61）在16日，最後確保20位推薦人下也表明將出馬參選。總裁選將由前政調會長岸田文雄（64）、前總務大臣高市早苗（60）、現任規制改革擔當大臣河野太郎（58）等加上野田等4人一起角逐。除了岸田派以外，其他6派閥事實上都改採用自主投票，讓總裁選的前景都是不得而知，29日將進行投開票。

野田聖子在16日，在黨本部跟記者團說明出馬參選的理由，表示「希望讓現在還不是主角的女性、孩子們、高齡人士、身障者等都可以在現今社會中好好生活著，想要在這樣保守的政治氛圍中好好打造這樣氣氛」。野田是來自衆議院岐阜1選區，過往當選過9次。

岸田文雄則是與日本經團連的會長十倉雅和在東京都内舉辦會談，強調所得倍增將是他的核心經濟政策。十倉表示「我表示全面贊同」。岸田派擔任座長的前文部科學省大臣林芳正也在同派閥會議上，希望透過後援會及業界團體，對黨員要求更積極地行動。

高市早苗則是透過當地的奈良縣議團在網路上協議。並說「全力以赴。希望早日一刻將日本經濟導回正軌」。

河野太郎陣營，則是受到前幹事長石破茂及現任環境大臣小泉進次郎等橫跨多個派閥的議員約等30人出席，再都内的飯店舉辦「必勝期福會」。河野本人則是透過錄影方式，闡述「希望跟石破先生及小泉先生一起創造下個時代，改革自民黨」。

4位候選人也決定選舉對策本部陣容。各家的本部長中，岸田文雄是前奧運大臣遠藤利明（谷垣團體）、高市早苗則是前國家公安委員長古屋圭司（無派閥）、河野太郎是前金融擔當大臣伊藤達也（同）、野田聖子則是厚生勞動副大臣三原順子（同）。

另一方面，各派閥也在16日、分別召開總會等就往後的總裁選戰做出基礎對應。麻生派則是容忍大家自主判斷，對於岸田與隸屬同派的河野都是「基本上支持」。二階、石原兩派也是表示大家自主投票，如果是選出最高的兩人但是都未過半，那會再討論該怎麼繼續投票。竹下派則是由代理會長，外務大臣茂木敏充表示，尊重每個人的判斷。

細田、石破兩派也是早先一步決定事實上的自主投票、除了領袖本人親自出馬的岸田派外，其他6派閥都沒有任何統一對應方針，也是少有的罕例。



出馬角逐自民黨總裁選舉的4位候選人。（左起）前政調會長岸田文雄、現任規制改革擔當大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗、代理幹事長野田聖子。



表示將會出來競選自民黨總裁的候選人，代理幹事長野田聖子＝16日、東京・永田町的該黨本部

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