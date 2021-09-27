大相撲横綱白鵬有意正式引退＝歷代最多45次優勝曾來台

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大相撲選手的横綱白鵬（36）＝本名白鵬翔、來自蒙古、隸屬宮城野部屋＝在27日明確表達了希望可以在本賽季結束後現役退休的意願，相關人士也對此證實。讓他思索進退的是在7月名古屋場所之時，雖然他以更新歷代最多45次優勝全勝之姿，給人要復活的跡象，但最後還是受到右膝舊傷等所困陷入長時間苦痛。

白鵬在2001年春場所首次踏上土俵、07年夏場所後以22歲之姿升格成為第69人的横綱。他擁有卓越的反應能力，強而有力的右手突進按壓等屢屢拿下優勝。在2010年2月朝青龍退休後，成為一人横綱。在相撲界屢屢發生醜聞的大逆風下仍舊撐起了大相撲骨幹來比賽。

2010年時，他創下63連勝紀錄，直逼過去雙葉山的69連勝外，他也連續2年創下歷代最多的年度86勝。2015年的初場所時也超過大鵬，拿下33次的優勝。17年的名古屋場所，則是超越過去魁皇，創下歷代最多的共計1048勝，18年秋場所則是達到前人未到的幕内1000勝。每一次都是更新紀錄。2019年9月他正式取得日本國籍。

白鵬横綱在位期間的84個場所，幕内連續勝利的有51場所都是歷代第1位。通算成績1187勝247敗253休場。

近年白鵬因傷持續休場，去年11月場所後後他遭到横綱審議委員會決議「警告」。只是，在次6場所連續休場下迎來今年的名古屋場所，他還是在千秋樂決戰中扳倒照之富士拿下16度的全勝優勝。這次的秋場所則是因為同個部屋的力士感染新型冠狀病毒下最後選擇休場。

白鵬也致力少年相撲國際親善大會「白鵬杯」等舉辦外，對於相撲普及及慈善活動等持續努力。另一方面，這幾年也因為較粗暴地比賽動作及不像是横綱應有的言行等，也遭到批評過。





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