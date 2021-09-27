日本政府拍板緊急事態宣言30日解除＝19都道府縣一齊生效

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日本政府初步決定，目前因為新型冠狀病毒對策特別處置法，在19都道府縣生效發令中的緊急事態宣言，將以30日作為期限解除，正式進入最後調整方向。解除後是否移轉為防止疫情蔓延等重點措施等，最終應該會交由自治體當局做出最後判斷。預計28日會在日本政府對策本部正式決定。

菅義偉首相在27日傍晚與經濟再生擔當大臣西村康稔等相關閣僚進行協議，就宣言解除方案一事定調。包括宮城、福島、石川等8個適用重点措施也將於30日的期限正式解。28日上午將會召集專家等就基本處置方針分科會的解除案進行諮商，在事先跟國會報告後，最後做出決定。

改善原因以各地的新確診者數量持續減少，加上病床使用率等醫療逼迫狀況也出現改善等原因。只是，解除之後為了防止感染再持續擴大，也要依照各知事的判斷，來決定飲食店面的營業時間是否要求縮短，各自區域預計會有自己的感染對策。





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