日本政府召開國安戰略會談＝首次記載中俄北韓為「威脅」

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日本政府在27日，在首相官邸內召開資安戰略本部（本部長・官房長官加藤勝信）會議，並決定未來的下一期的戰略方案。會中也首次明確記載中國、俄羅斯、北韓為「脅威對象」。未來將與美國、澳洲、印度等國在攜手合作強化下持續對抗。最近的閣僚會議中就會做出進一步決定。

加藤勝信官房長官在會議中，就黑客防護一事表示「我們的數位改革有必要持續一體化進行」。指示相關單位新設立數位廳上要加緊合作。

次期戰略案中，包括重要基礎設施的機能突然停止、國民情報智慧財産竊取行徑，對於選舉等干涉事例都在案例內，「跟國家相關的事務為首下，日本面臨更組織化・訓練化的黑客攻撃脅威，持續增大中」表示相當大的危機感。

此外，對於黑客攻撃「必要將在國際法上用武力行使或是武力攻撃」，強調要對於其抑止力做出壓制。此外也不排除透過外交手段及刑事訴追等方式來進行下一步動作。「為了實現自由開放的印度太平洋」，將會在黑客對抗戰略上與美澳印及東協國家（ASEAN）一起齊心協力。



在資安戰略本部會議上發言的日本官房長官加藤勝信＝27日上午、首相官邸

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