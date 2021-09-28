未來疫情下放寬限制跟人數？＝日本職棒、J聯盟將進行實證檢驗

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日本經濟再生擔當大臣西村康稔在27日，就未來新型冠狀病毒疫苗施打及使用陰性証明等就能進行行動限制放寬等，跟日本職棒與J聯盟等代表者進行與會。西村康稔也表示，在緊急事態宣言解除後，日本職棒及J聯盟等「將在適切地時機點下進行（放寬限制的）技術實證演練」。

西村也表示「考慮引進『疫苗・檢查套件』，希望在感染擴大防止與社會經濟活動上取得平衡點」。對放寬制限的實證檢驗一事，也稱「飲食店面、LIVE HOUSE、小劇場等場所也將進行調整」。

協議後、J聯盟主席村井満面對記者團，就實證實驗開始的時期表示「10月1日起，手持當日券並有證明的人們將會先安排到不同的座位」。

西村也表示，已就音樂活動及舞台相關人士等進行意見交換。已經進行2劑疫苗施打的人數比例上，他也預估「希望10月中旬左右已經有超過60％以上」，希望能活用RQ Code等對參加活動的人進行確診與否的追蹤，具體的制度設計正在進一步進行。



日本經濟再生擔當大臣西村康稔＝14日、首相官邸

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