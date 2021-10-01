自民黨黨內人事案底定＝幹事長由甘利明接任

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自民黨新任總裁岸田文雄在30日，初步確定了黨內新人事案，未來幹事長將由麻生派的税調會長甘利明黨（72）、官房長官則由細田派的前文部科學大臣松野博一（59）等擔任。現任副総理兼財務大臣麻生太郎（81）則預計擔任副總裁。總務會長則預計提拔連任三屆的細田派眾議院議員福田達夫（54）、這次總裁選舉中的無派閥對手，前總務大臣高市早苗（60）預計就任政調會長、隸屬麻生派的規制改革擔當大臣河野太郎（58）則預計就任宣傳本部長。

黨內的選對委員長則預計由「谷垣組」的前奧運擔當大臣遠藤利明（71）就任。國對委員長則預計由細田派的眾議院議院營運委員長高木毅（65）、組織運動本部長則由前竹下派的前經濟產業大臣小淵優子（47），幹事長代理則由無派閥的經產大臣梶山弘志（65）就任。總裁選舉候補人選中，剩下的幹事長代理野田聖子（61）等未來走向也受到關注。

就此，新政權骨幹也基本打穩。支持總裁選舉的最大派閥・細田派與第2派閥・麻生派獲得不錯的待遇，在求政權基盤安定之餘，也會強調年輕世代及採用女性等強調清新形象的佈局。岸田預計在10月1日展開新執行的人事，4日在經過首相指名後直接組閣，直接讓新内閣正式上路。

甘利明過去連任12屆眾議院議員。與前首相安倍晉三及麻生太郎走得近，3人姓氏的第一個文字都是A，因而有「3Ａ」之名。這次總裁選舉中也率先支持岸田，就任選對顧問。松野則是連任7屆眾議院議員，在細田派中就任事務總長，也是同派核心成員。

岸田在30日於東京都内召開的岸田派會見中強調：「日本、對自民黨來說迎來真正的時刻。一同共度國難，攜手協力一齊努力」。

岸田則是與麻生在都内的飯店會談。甘利則是與彼此相近的岸田派眾議院議員木原誠二（51）在黨本部進行協議，持續進行人事調整。木原則是也有消息指會被任用為官房副長官。事務的官房副長官則是由前國家安全保障局長北村滋（64）等人可能入閣。

另一方面、参議院自民黨的30日特別總會上，決議即將任期屆滿的参議院幹事長世耕弘成繼續連任。剩下的参議院政審會長等，將會經由岸田在跟黨要員・閣僚人事等接觸後做出進一步決定。



自民黨税調會長甘利明



前總務大臣高市早苗



前奧運擔當大臣遠藤利明



眾議院議院營運委員長高木毅



前文部科學大臣松野博一



眾議院議員福田達夫

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