日本國民6成已施打兩劑疫苗＝施打一劑回超過7成

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日本政府在4日發表數字中，顯示全日本已經有超過6成的國民已經施打新型冠狀病毒疫苗，目前數字已經來到60.9％。1劑的施打率來到71.3％，預計在本月中施打2劑的人口就會超過7成。

根據首相官邸情報，4日公布的時間點的累計施打劑數已經約1億6700萬劑。至少施打1劑的人則是超過9000萬人，當中已經施打完2劑的人約7700萬人。65歲以上的1劑施打率則是90.6％、2劑施打率則為89.4％。

國内目前所使用的3種類疫苗中，目前就是2月先被承認的美國輝瑞製的疫苗，施打劑數約1億4000萬劑，超過全體8成。5月承認的美國莫德納製疫苗約2700萬劑，8月起開始施打的英國AZ製疫苗約5萬劑。施打間隔中，輝瑞製需要3週間、莫德納製需要4週間、AZ製建議是4～12週間。

根據英國牛津大學研究學者們的數據庫「Our World In Data」在9月30日時間點所統計的數據，顯示出按照規定施打疫苗結束的人口比例，美國是54.89％。日本則是超過美國，跟德國一樣以（63.99％）並列。

該統計數字，是由各自治體的施打券上所登錄在系統上所算出的數字。也有一些報告數字延遲的狀況，實際的施打數字可能更多。

日本政府希望在10～11月時，能夠盡早完成，給希望施打的全體國民都有2劑施打的目標，如果能夠早點的話，希望在年底前都能對醫療從業人員執行第3劑追加施打的方針。



自衛隊所營運的新型冠狀病毒疫苗大規模施打中心＝6月、東京都千代田區

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