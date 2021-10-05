岸田上任先攻外交＝日美電話會談一致推進「印太戰略」

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日本新首相岸田文雄在5日上午，與拜登美國總統進行就任後首次的電話會談。兩國元首就經濟・軍事兩方面上都持續增加影響力中國上一致表示將持續推進「自由開放的印度太平洋」戰略。拜登則對沖繩縣・尖閣諸島（釣魚台）上，重申對日本防衛義務以及該區域適用日美安全保障條約第5條。

電話會談約進行20分左右。首相在會談後，在首相官邸跟記者團強調「能夠進行首次的電話會談，對於日美同盟能更進一步的發展上是重要的一步」。

拜登在會談中、對於日美加上澳、印等4國組成的四方會談（統稱QUAD）表示，「包含QUAD在內、希望能進一步強化自由開放的印度太平洋關係」。

兩國元首也進一步確認強化日美同盟抑止力與應對能力。就也北韓上的議題進行相關意見交換，首相也要求就綁架問題上的解決能進一步合作。

拜登也跟岸田表示「能有一位外交經驗的人就任首相真的相當高興。很期待能夠與您早日會面」，進一步傳達早日能實現面對面會談的心意。

兩邊也就新型冠狀病毒及氣候變遷、「無核武世界」等世界級規模的課題上的合作進一步確認。今後，雙方也確認將互稱對方「Fumio」「Joe」等名字，增加親切感。

官房長官松野博一在記者會中表示，「這是展現日美同盟更深一層強化，相當有意義的一次會談」。

岸田首相隨後也與澳洲總理莫里森進行電話會談。



與美國總統拜登進行電話會談後、接受記者團詢問的首相岸田文雄＝5日上午、首相官邸

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