真鍋淑郎獲頒諾貝爾物理獎＝對預測地球暖化「氣候模式」貢獻巨大

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瑞典皇家科學院在5日、宣布2021年的諾貝爾物理獎，將授予給致力電腦模擬預測地球暖化等方法，確立預測模式的美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎（90）等3人。

真鍋淑郎來自愛媛縣。1958年遠渡美國，在美國海洋大氣局等持續研究，1975年取得美國國籍。

獲獎理由為「對複雜的物理系統理解上做出劃時代地貢獻」。其他決定獲獎的科學家，則有德國氣象機構Max-Planck-Institut名譽教授哈塞爾曼（Klaus Hasselmann、89）與義大利羅馬大學教授帕里西（Giorgio Parisi、73）。

真鍋從1960年代起，致力於結合大氣與海洋的數值計算模式，將各式各樣因素等複雜地物件結合在氣候變遷的結構中，利用電腦模擬下計算出「氣候模式」手法。對於大氣中的二酸化碳濃度上昇與否、是否跟暖化有其關聯等進行進一步實證。在聯合國就氣候變遷上舉辦的委員會（IPCC）於90年發布的第1次評價報告中，就引用不少真鍋的研究成果。

哈塞爾曼教授，則是致力於開發自然現象與人類活動是否各自會影響到氣候變化等識別方式。帕里西教授則是對像氣候那般有時無秩序複雜現象中隠藏的模式，被稱為「複雜系」的理論上做出貢獻。

這也是2019年旭化成名譽院士吉野彰的化學獎之後，再有日本人獲頒諾貝爾獎（73），也是第28人獲獎（包含取得美國國籍者）。物理獎則是自2015年東京大宇宙線研究所長梶田隆章（62）以來睽違6年的第12人。

過往、頒獎儀式會在12月10日於斯德哥爾摩召開，今年延續去年、因為新型冠狀病毒的感染擴大影響下方法也做出變更。獲獎者將在自己國家內接受獎牌與獎狀。

獎金共為1000萬瑞典克朗（約1億2700萬日圓），真鍋教授與哈塞爾曼教授將得到4分之1，剩下部分將給予帕里西教授。

◇真鍋淑郎簡歷

真鍋 淑郎（Manabe・Shukuro）1931年9月21日、出生於愛媛縣，現在的四國中央市。1958年取得東京大大學院博士後遠渡美國，歷任美國海洋大氣局高級研究官等，現為美國普林斯頓大學高級研究員。

1975年取得美國國籍。1992年獲頒旭硝子財團的藍色星球獎、2018年獲頒瑞典克拉福德獎。

◇獲獎者的簡歷

與美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎同時獲頒諾貝爾物理獎的其他兩位簡歷依序如下。

Klaus Hasselmann 1931年出生於德國漢堡。1957年獲得哥廷根大學博士，歷任Max-Planck-Institut機構教授。99年升任名譽教授。

Giorgio Parisi 1948年出生於義大利羅馬。1970年取得羅馬大學博士、歷任該間大學教授。2021年獲頒沃爾夫獎。



哈塞爾曼名譽教授（EPA時事）



帕里西教授（AFP時事）



在決定獲頒諾貝爾物理獎後，在自宅接受媒體採訪的美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎＝5日、美國紐澤西州（AFP時事）

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