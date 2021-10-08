一晚驚魂、首都圏的大幅搖晃＝「三一一大地震以來」的恐懼

Newsfrom Japan

7日深夜、日本首都圏的廣範圍都遭受到了強烈地搖晃。許多回家客人搭乘的電車内突然一起發緊急地震快訊，聲響大譟，超市一部分商品散亂一地。有人驚呼「想起三一一大地震」。許多人抱持著驚恐不安的眼神。

震度5級的東京都足立區內JR北千住站，計程車招呼站前排滿長龍。埼玉縣川口市的男性公司職員（44）回顧「地下鐵車内乘客的智慧型手機一齊發出巨大聲響」。前往自家方向的路線全都暫時停駛，「只能等待重新再開啟」。與妻子及兩個小孩利用LINE取得聯絡，邊說「他們沒事吧......」面露擔心之貌。

在車站附近居酒屋跟友人一起飲酒的男性公司社員（27）則說「這還是三一一大地震之後碰到這麼大的地震」不僅相當驚訝外，也趕緊往回家路走。

位於東京都中野區的西武新宿線鷺之宮站。當時在等待特急列車通過的待避車輛内，突然出現強烈警示音並有「強烈搖晃要來臨了」等警示一齊響起。乘客在同樣找地方躲時，突然就一陣突如其來的搖晃襲來。某位男性乘客立刻跟家人打電話說「沒事吧？」。

目黒區的超市「My Basket中央町二丁目店」，則是架上並排的酒及調味料瓶罐等約4～5瓶一齊落下，周邊散發著液體與玻璃碎片。男性店員（23）表示「搖晃得比想像中久，這麼大的搖晃真的很驚人」。附近的便利商店的杯麵也散亂一地，店員則是忙著收拾掉落的東西。

地震後一時間停止運轉的川崎市中原區東急東横線武蔵小杉站，則是不斷有人問站員現在的運行狀況。住在川崎市内50多歲的女性則說「響起來當年大地震的記憶，相當可怕」。住在附近的女子大學生（19）則說「我當時在走路，沒有感受到很大的搖晃，倒是被地震的快訊給嚇到了」。

推特上則是不斷出現推文如「電視掉下來摔壞」「書架倒塌」「石頭從上面落下來打到了」等相繼回報實況。



地震搖晃下從店內陳列架上落下摔壞的威士忌及紅酒等瓶＝7日晚上、東京都目黒區



地震影響電車運行一度停擺、JR北千住站前的計程車招呼站排滿人＝8日清晨、東京都足立區



地震發生後東急東横線武蔵小杉站，不斷在確認運行狀態的客人們＝7日晚上、川崎市中原區



地震影響下確認電車運行狀態的客人們＝7日下午、東京・JR有樂町站



JR品川站前等待電車重新運行的人們＝8日清晨、東京都港區



地震影響下暫時停止開放的首都高速道路（右側）與塞車的六本木道路＝8日清晨、東京都澀谷區

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