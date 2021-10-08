東京近郊震度5級地震32人受傷＝首都圏持續交通大亂

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7日晚上發生在千葉縣西北部地區震源的地震，目前首都圏的5都縣在內有重傷3人，共計32人受傷。總務省消防廳在8日早上發布相關數據。受到地震影響交通機關出現大幅變動，其影響在8日的通勤時段仍在持續中。

地震約在7日下午10點41分左右發生。位於東京都足立區及埼玉縣川口市等出現震度5級左右的觀測搖晃程度。東京23區内上次觀測到震度5級、已經要推回到2011年3月11日的東日本大震災（三一一大地震）。震源深度為75公里。地震規模（芮氏）推估為5.9。

氣象廳表示，搖晃強烈的地域在最近的1週，都有可能會出現最大震度5級程度的餘震，呼籲大家注意小心。

位於足立區的日暮里・舍人Liner舍人公園站附近，發生行走中的第一節車輛輪胎脫離狀況，3名乘客出現輕傷。

根據消防廳情報，重傷者目前埼玉有2人、千葉有1人。神奈川、群馬等都出現不少受傷人士。

根據各縣等情報，一名住在千葉縣木更津市的80多歲女性從床上跌落，右腿嚴重骨折。柏市則是10多歲與80多歲的女性分別受傷。横濱市都筑區則是有一名70多歲女性跌落瑜珈墊受到輕傷。

受到地震的影響，首都圏的JR各線等一時間都停止運轉。時程表出現大幅調整延後下許多人出現回家困難，鐵路各公司也在重啟運轉後，將最後一班電車大幅往後延做出調整。

8日早上也持續受到地震影響，根據JR東日本，重啟運轉的東海道線及横須賀線等在上午6時40分起相當混雜。京濱東北線的蕨站及西川口站、埼京線的戸田公園站等也因為人客混雜的緣故實施入場限制。

其他的路線也因為在通勤時段運轉班次比平常大幅減少下，班表出現大亂。發生輪胎脫離意外的舍人Liner則是目前恢復通車的時間仍不明朗。



第一節車輛出現輪胎脫離的日暮里・舍人Liner＝8日上午、東京都足立區



因為地震導致電車運轉暫停、JR品川站前的計程車乘車場擠滿人潮＝8日凌晨、於東京都港區

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