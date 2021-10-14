眾議院解散進入總選舉＝罕見的短期決戰―19日公告、31日投開票

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日本眾議院在14日下午的本會議後正式宣布解散。政府也在隨後臨時閣議上決定眾議院選舉的日程為「19日公告―31日投開票」。受到新型冠狀病毒對策及疫情的疲憊下經濟政策將成為焦點。從2012年12月起約9年長期執政的安倍・菅政權等也將受到選民評價。

首相岸田文雄（自民黨總裁）也在14日早上、在首相官邸對記者團表示「今後將交給國民做出判斷。我們會以相當嚴肅地心情面對選舉」。此外也強調「透過選舉，跟選民實實在在地說明我們要給出什麼樣的願景」。

立憲民主黨黨代表枝野幸男在接受新聞媒體訪問時則批評「透過（預算委員會等）具體跟國民說明並且求得信任是本來要做的。就這樣逃避對民主主義來說是相當可惜的事」。「日本政治必須要做出徹底改變。我們會全力迎戰」。

日本政府在14日上午9點起的臨時閣議上正式解散眾議院。解散詔書由天皇陛下署名・用印後，由大島理森議長在下午1點的本會議開始後正式朗讀解散詔書。

這也是2017年10月以來，相隔4年進行眾議院選舉。在現行憲法下也是首次把投開票日設定在任期期滿日（21日）。自從新内閣正式上路到解散前的10日間，從解散起到投開票為止只有17天競選期間，兩者都是二戰後最短的紀錄。



就眾議院解散相關，接受記者團詢問的岸田文雄首相＝14日上午、首相官邸



接受採訪的立憲民主黨黨魁枝野幸男＝14日上午、東京・永田町



眾議院解散後，高呼萬歲的議員們＝14日午後、國會内

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