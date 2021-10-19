日本首位女性官房長官過世＝森山真弓享壽93歲

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日本首位女性官房長官森山真弓（Moriyama・Mayumi）在14日下午1點52分時，因為老衰的原因於東京都内過世，享壽93歲。她來自東京都，葬禮已經由相關親族辦理完畢。往後將擇日辦理追悼會。喪主是長女的篠原真澄（Shinohara・Masumi）、與次女白山真理（Shirayama・Mari）。聯絡方式為日本相機財團。

森山出身於舊勞動省的職業官僚，1980年參議院選舉時代表自民黨的壢木選舉區等出馬參選首次當選。在第3期的任期途中衆議院選區改變下，仍連續4次當選。她丈夫為歷任運輸大臣等已故前眾議員議員森山欽司。

森山於第一次海部俊樹内閣時首次以環境廳長官身分首次入閣。隨後在當時官房長官山下德夫的辭職下，接替該職位。在任期中曾經要在大相撲比賽中親自授予内閣總理大臣獎杯，但是在日本相撲協會商量後，以「土俵禁止女人進入」為理由拒絕。她在第一次小泉内閣內也擔任法務大臣，對於陪審員制度等司法改革上也幫助不少。

自民黨在2009年成為在野黨後，她也宣布不出馬衆議院選舉，並退出政界。同一年被授予旭日大綬章。



已故前官房長官森山真弓

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