國際原油價格持續高漲＝日本政府閣僚會談、要求增產
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日本政府在18日，在首相官邸內就原油價格高漲的相關對應政策上召開相關閣僚會議。受到新型冠狀病毒影響下，過往停滯的經濟活動重啟等，目前世界的原油供需仍舊緊迫。國内在上一週，再度受到國際原油價格在睽違約7年後飆高價一事苦惱。產油國等無法大幅增產也造成價格上升，政府除了協調主要產油國持續增產蔡，也將對國民生活及對景氣的影響等做出進一步對策分析。
受到原材料價格上昇的原因，「惡性惡價飆漲」對於生活及景氣等產生相當惡性的影響。首相岸田文雄也指示，務必對原油高價等作出適當對策。官房長官松野博一也在相關閣僚會議上表示「將與相關省廳合作，儘量不要橫生枝節下靈活機動展開對應」。
在會議後，經濟產業大臣萩生田光一面對記者團時說明，將針對中小企業設置諮詢窗口，「做出最縝密地應對」。外務省外務大臣茂木敏充則是在同天，發表聲明表示已經委請科威特政府增產石油因應。預計於11月上旬召開的石油輸出國組織（OPEC）加盟國，也會以增加俄羅斯下的「OPEC加一」模式前進，持續幫助石油生產。
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