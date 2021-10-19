國際原油價格持續高漲＝日本政府閣僚會談、要求增產

Newsfrom Japan

日本政府在18日，在首相官邸內就原油價格高漲的相關對應政策上召開相關閣僚會議。受到新型冠狀病毒影響下，過往停滯的經濟活動重啟等，目前世界的原油供需仍舊緊迫。國内在上一週，再度受到國際原油價格在睽違約7年後飆高價一事苦惱。產油國等無法大幅增產也造成價格上升，政府除了協調主要產油國持續增產蔡，也將對國民生活及對景氣的影響等做出進一步對策分析。

受到原材料價格上昇的原因，「惡性惡價飆漲」對於生活及景氣等產生相當惡性的影響。首相岸田文雄也指示，務必對原油高價等作出適當對策。官房長官松野博一也在相關閣僚會議上表示「將與相關省廳合作，儘量不要橫生枝節下靈活機動展開對應」。

在會議後，經濟產業大臣萩生田光一面對記者團時說明，將針對中小企業設置諮詢窗口，「做出最縝密地應對」。外務省外務大臣茂木敏充則是在同天，發表聲明表示已經委請科威特政府增產石油因應。預計於11月上旬召開的石油輸出國組織（OPEC）加盟國，也會以增加俄羅斯下的「OPEC加一」模式前進，持續幫助石油生產。



因應原油價格高漲下進行相關閣僚會議時出席發言的官房長官松野博一（右起第2人目）＝18日下午、首相官邸



因應原油價格高漲下進行相關閣僚會議時出席發言的官房長官松野博一（右起第2人目）＝18日下午、首相官邸

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